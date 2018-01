Politie stopt strooptocht inbreker in Maassluis

De politie heeft maandag in Maassluis een 18-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van verschillende inbraken in zijn woonplaats. De politie noemt het 'een ware strooptocht'.

Begin december werd uit een woning aan de Spinnerij een tas gestolen met huissleutels. Op het moment dat de bewoonster daar aangifte van deed, maakte de dief gebruik van de sleutels. Hij nam onder andere een X-box en sieraden mee.

Een paar dagen later brak de dief in een huis aan het Sparrendal in. Daar nam hij een laptop mee. De laptop en de X-box verkocht hij bij een pandjeshuis.

Een latere inbraakpoging in een woning aan de Generaal de Wetstraat mislukte. De bewoners hoorden de inbreker binnenkomen en hij vluchtte. Dezelfde dag belde hij heel vaak aan bij een huis aan de Arthur van Schendelstraat en gooide hij een ruit in bij een woning aan de Ververij.

Op zondagochtend stal de man twee autosleutels uit de jassen van kerkbezoekers, inclusief de bijbehorende auto's.

De getuigen van alle misdrijven gaven dezelfde signalementen. De politie heeft hem maandag aangehouden op een gestolen fiets. De verdachte is een bekende van de politie.