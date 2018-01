Feest in Hardinxveld-Giessendam: familiebedrijf bestaat 95 jaar

In de bussen en op het kantoor van Verschoor Reizen in Hardinxveld-Giessendam kan de vlag uit. Het familiebedrijf bestaat dit jaar maar liefst 95 jaar en is 'still going strong'.

Ooit begon opa Verschoor met een busje om arbeiders naar de scheepswerven te brengen, inmiddels zijn er meer bussen en worden grotere reizen gemaakt.

Tegenwoordig is Basjan Verschoor de directeur, de derde generatie alweer sinds begin vorige eeuw.

Streek

"Mijn opa is begonnen.'' vertelt hij. "Hij voer en toen de kinderen groter werden kwam hij aan wal. Met een busje zijn ze vervoer gaan doen. Van Hardinxveld naar Gorinchem. Streekvervoer.''

​Toen Fokker slurven maakte voor Schiphol, vervoerde Verschoor de werknemers van en naar de Amsterdamse luchthaven.

Het bedrijf kende in 95 jaar goede, maar ook pittige tijden. "In 1988 droeg mijn vader het bedrijf aan mij over. Vier dagen later overleed hij. Hij was 53 jaar oud."

Dat was een totale shock. "Ik zat in die periode ook niet op kantoor. Op de bus of in de garage. Het was vroeger veel meer repareren.''

Met de tijd mee

Verschoor moest zijn eigen weg zoeken en met de tijd mee. "De technieken van de voertuigen zijn zo veranderd. We hebben lang bussen gehad zonder stuurbekrachtiging.''

Inmiddels is Verschoor meer dan een vervoersbedrijf. Het is betrokken bij schoolreizen, wintersporten, bedrijfsuitjes, studiereizen. Het bedrijf beschikt over een groot wagenpark.

Honderd jaar Verschoor - dat moet worden gehaald. De volgende generatie staat al klaar voor een overname. "Iedere ouder hoopt dat,'' zegt Verschoor, die twee zoons heeft. Zij zijn bij het bedrijf betrokken - en er bijna klaar voor.