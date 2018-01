Deel dit artikel:











Spijkenisser ondernemer verliest rechtszaak over steun Happy Italy De Boekenberg. Foto Google Streetview

Niets lijkt de komst van een vestiging van Happy Italy in bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse nog in de weg te staan. De rechter heeft een lokale ondernemer, die bezwaar maakte tegen hulp van de gemeente Nissewaard, in het ongelijk gesteld.

Jeroen Diks, die onder meer restaurant Pappagallo bestiert, was niet tegen de komst van Happy Italy, maar wel tegen de oneerlijke concurrentie. Want: de gemeente Nissewaard draagt financieel bij aan de verbouwing van de locatie in de Boekenberg en de nieuwe huurder hoeft 2,5 jaar geen huur te betalen. De advocaat van Diks bracht deze argumenten in een rechtszaak ter tafel. Maar de rechter oordeelde dat de gemeente Nissewaard met die hulp geen wet had overtreden.

Diks is niet van plan om nog andere stappen te ondernemen om de komst van Happy Italy tegen te houden.



De gemeente Nissewaard voert intussen afrondende gesprekken met Happy Italy.Het restaurant zou een 'trekker' moeten worden voor De Boekenberg om het pand financieel rendabel te maken.