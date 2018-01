Veel fileleed richting het zuiden

Het verkeer richting het zuiden heeft deze avondspits veel last gehad van allerlei ongevallen. Op onder meer de A4, A13, A20 en A16 vonden meerdere aanrijdingen plaats.

Halverwege de middag ging het al mis op de A16 bij Ridderkerk-Noord. Daar botste een vrachtwagen op een personenauto op de baan richting Dordrecht.

Volgens getuigen week de vrachtwagenchauffeur uit naar rechts om een politieauto ruimte te geven, die met loeiende sirenes kwam aanrijden. Een personenauto werd daarop tegen de vangrails gedrukt. Een deel van de A16 bij Ridderkerk was tot 16:30 uur afgesloten om de ravage op te ruimen.

Korte tijd later ging het op de A16 bij de Van Brienenoordbrug weer mis. In beide richtingen liep het verkeer door aanrijdingen vertraging op.

Verkeer vanuit Den Haag had ook last van een aanrijding op de A13 naar Rotterdam. En ook in de binnenstad van Rotterdam stond het verkeer lang vast door de problemen op de omliggende snelwegen.