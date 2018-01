Deel dit artikel:











Terreurverdachten Rotterdam langer vast Rechtbank Rotterdam

Twee mannen blijven nog een maand langer vastzitten, omdat ze worden verdacht van terrorisme. De 21-jarige Vlaardinger en een 29-jarige man uit Zweden werden op Kerstavond opgepakt in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Ze zaten in een auto.

De zaak kwam aan het rollen door de komst van de Zweed naar Nederland. Hij kwam op 24 december vanuit Stockholm met het vliegtuig aan. Direct werd hij gevolgd door de politie, omdat de man betrokken zou zijn bij terrorisme

.

Na de arrestatie in Rotterdam werden verschillende woningen doorzocht. In de panden werden geen wapens gevonden. Naast de Vlaardinger en de Zweed werden nog twee mannen aangehouden. Zij werden later vrijgelaten.