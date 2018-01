Lid motorbende Kings Syndicate langer in de cel

De raadkamer van de Rotterdamse rechtbank heeft besloten dat een van de leden van motorbende Kings Syndicate nog twee weken langer vast blijft zitten. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer.

Zes andere mannen die vrijdagavond in de Beverwaard werden aangehouden, zijn inmiddels vrij. Onder hen is ook een 34-jarige man uit Binnenmaas. Justitie wilde ook hem langer vasthouden, maar de rechter oordeelde dat hij naar huis mag.

Ze maakten onderdeel uit van een groep van vijftig personen die bijeen was in een café aan de Oude Watering in Rotterdam-Beverwaard.

De politie was getipt dat er mogelijk ook wapens waren en deed een inval. Uiteindelijk werden er, mogelijk ook in voertuigen van de motorbendeleden, vier wapens gevonden.