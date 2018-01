Schiedamse wijk in actie voor buur die bomen moet kappen

Bewoners van het huizenblok aan de Buys Ballotsingel en de Newtonstraat in Schiedam zijn een inzamelingsactie gestart. Zo helpen zij de buurman, bij wie een grote plataan omver werd geblazen in de storm van afgelopen week.

Tijdens de storm van vorige week woensdag viel een enorme plataan op de huizen aan de Buys Ballotsingel. Een gigantische klap, die veel schade aanrichtte. De balkons van verschillende panden gingen aan gruzelementen en tuinhuisjes werden bedolven onder het hout. Gelukkig raakte niemand gewond.

In de binnentuin stonden nog twee grote platanen, die in dezelfde slechte staat waren als de omgewaaide boom. Buurtbewoners wilden ook die zo snel mogelijk weg hebben voor het opnieuw mis zou gaan.

"De schade aan onze huizen wordt gelukkig door de verzekering vergoed", zegt een bewoner van de Buys Ballotsingel. "Het omzagen en opruimen van de verwoeste bomen komt voor rekening van de man in wiens tuin de boom stond. Hij moet dus ook opdraaien voor het weghalen van de twee andere platanen. Omdat we allemaal graag wilden dat die zou worden omgezaagd, zamelen we geld in om mee te betalen."

De buurt heeft niet gewacht tot het complete bedrag is verzameld. De twee overgebleven bomen zijn inmiddels weggehaald uit de binnentuin.