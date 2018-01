Feyenoord wint Rotterdam Marketing Award

Feyenoord heeft de Marketing Award Rotterdam 2017 gewonnen. De club kreeg de prijs dinsdagavond, omdat de landskampioen 'Rotterdam op een unieke en ongelooflijke positieve manier op de kaart zette.'

De Marketing Award wordt elk jaar toegekend aan mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan het imago van Rotterdam. Voormalig aanvoerder Dirk Kuyt en club-directeur Jan de Jong kregen de award uit handen van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

Over de voetballers van Feyenoord schrijft de jury: " Wekenlang hielden ze de stad in de ban. De spelers wisten ongekende emoties onder Rotterdammers los te maken. En zorgden er daarmee zelfs voor dat in het hele land mensen met Rotterdam meeleefden."

Het team van Feyenoord staat volgens de jury ook symbool voor de kracht van de stad Rotterdam: nooit opgeven, altijd weer herpakken en blijven knokken omdat je gelooft dat je het kan.

Aanstormend talent



Ook de winnaar van de Marketing Award voor Aanstormend Talent kwam deze keer uit voetbalkringen. De prijs ging naar Soufiane Touzani, grondlegger van freestyle voetbal.

"Soufiane is nog jong, maar nu al beroemd tot ver over de landsgrenzen", schrijft de jury.

"Hij zet zijn vele talenten in voor de goede zaak en doet dat op een manier die past bij het DNA van de stad. Hij is ondernemend, creëert kansen voor zichzelf en voor anderen. Via zijn online kanalen bereikt hij de wereld als een trotse Rotterdammer. Daarmee is hij een van de ambassaderus waar we als stad trots op mogen zijn."