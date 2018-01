Dagmar Oudshoorn naar Amsterdamse politie

Ex-voorzitter van de Rotterdamse deelraad Feijenoord Dagmar Oudshoorn gaat werken bij de Amsterdamse politie. Ze is nu nog burgemeester van Uithoorn.

Oudshoorn wordt hoofd Operatiën. Ze volgt in maart Hanneke Ekelmans op, die zich onder meer bezighield met het voorkomen van liquidaties.

"Ik ken het politiewerk van de zijlijn, maar besef terdege dat ik bepaalde operationele kennis ontbeer", verklaart Oudshoorn tegen de Amsterdamse zender AT5.

"Reken maar dat ik me daar grondig in zal verdiepen. ( ) Er is mij alles aan gelegen om te laten zien dat ook een relatieve buitenstaander van betekenis kan zijn voor het korps."

Oudshoorn was lange tijd lid van de PvdA. In 2013 zegde ze haar lidmaatschap op, uit onvrede over het allochtonenbeleid van de partij.

In 2016 was ze te zien in het tv-programma Heel Holland Bakt. Het maken van taarten en koekjes is een grote passie. "Als ik jarig ben, bak ik voor de hele organisatie", liet Oudshoorn zich in het programma ontvallen.