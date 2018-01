Burgemeester Kolff: Dordtenaren moeten minder mopperen

Dordtenaren moeten minder mopperen en trotser zijn op hun mooie stad. Dat zei burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht dinsdagmiddag tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak voor de gemeenteraad.

Na vier maanden burgemeesterschap is het gemopper hem het meest opgevallen. "Maar het houdt ons als stadsbestuur ook weer scherp".

Het gemopper over nieuwbouwbouwplannen verontrust hem wel. "Er moeten tienduizend woningen gebouwd worden om te voorkomen dat de bevolking krimpt. Want als dat gebeurt kunnen we veel voorzieningen in deze stad niet in stand houden en dan gaan er nog meer mensen mopperen."

Gemopper over problemen in de jeugdzorg is Kolff niet ontgaan: "Daar is werk aan de winkel. We hebben die taak van het Rijk overgenomen en leren nu om het goed te doen. Ik verwacht dus dat het in het nieuwe jaar beter gaat."

Ook stipte hij nog even de onrust aan, die in stad en regio is ontstaan over de uitstoot van gevaarlijke, resistente stoffen, zoals GenX. Zijn collega Bram van Hemmen haalde maandagavond nog uit naar Chemours.

Volgens de burgemeester van Sliedrecht moet het chemisch bedrijf de uitstoot naar nul brengen. Kolff gaat niet zo ver. "We moeten als overheid wel realistisch blijven."



Kolff noemt zijn toon niet milder, maar anders. "In essentie denken Van Hemmen en ik er precies hetzelfde over, maar ieder kiest zijn eigen woorden. Chemours moet z'n verantwoordelijkheid nemen."