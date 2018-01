Deel dit artikel:











Gewonde bij aanrijding op Rotterdamse kruising Foto: MediaTV

Bij een aanrijding in Rotterdam is dinsdagavond een automobilist gewond geraakt. Het slachtoffer zat in een auto die op de kruising van de Nieuwe Binnenweg met de Mathenesserlaan in botsing kwam met een andere wagen.

De oorzaak van de aanrijding is nog niet duidelijk. De gewonde automobilist is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis.