Politie doet inval in growshop Zwijndrecht

Agenten, belastinginspecteurs en ambtenaren van de gemeente Zwijndrecht hebben een inval gedaan in een growshop aan het Willem Ruysplein.

De diensten besloten tot de inval omdat er op grote schaal spullen werden verkocht voor het kweken van hennep. Op die manier wil de politie de stijging van het aantal hennepkwekerijen bij de wortel aanpakken.

Naast het winkelpand waren nog twee panden in gebruik als opslagruimte.

"De goederen die werden verhandeld, zijn op zich niet strafbaar als je ze afzonderlijk in je onderneming te koop aanbiedt", aldus een van de politiemensen. "Maar, het gehele assortiment gezamenlijk maakt het strafbaar, omdat hiermee duidelijk is dat het bestemd is voor de illegale hennepteelt."

Een groot deel van de bedrijfsvoorraad is maandag door de politie in beslag genomen.