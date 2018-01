Belgisch duo De Ketele - De Pauw wint Wooning Zesdaagse

Het Belgische duo Kenny de Ketele en Moreno de Pauw heeft in het Rotterdamse Ahoy de Wooning Zesdaagse gewonnen. Het duo ging voorafgaand aan de laatste dag al fier aan de leiding en zag de overwinning dinsdag niet meer in gevaar komen.

Op het begin van de avond leek het misschien nog even spannend te worden. De Denen Marc Hester en Jesper Mørkøv wonnen twee onderdelen achter elkaar waarin ze een sterke indruk maakte. Zo is in de video te zien hoe ze de supersprint winnen.

In de daarop volgende koppeltijdrit lieten De Pauw en De Ketele vervolgens zien dat er voor de concurrentie niets meer te halen was. Ook in de afsluitende en een uur durende koppelkoers was dit het geval.

Het is voor het Belgische duo de vijfde overwinning van een zesdaagse en de eerste in Rotterdam. Het zilver in Ahoy ging naar het Nederlandse duo Wim Stroetinga en Youri Havik. De Fransen Morgan Kneisky en Benjamin Thomas werden derde.