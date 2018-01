Artsen waarschuwen ouders voor knoopcelbatterijen

Kinderarts Lissy de Ridder waarschuwt voor knoopcelbatterijen. Zeker twee kinderen zijn al omgekomen door het eten van dit soort kleine ronde batterijen, zegt ze woensdag tegen RTV Rijnmond.

Kinderhandjes hebben de batterijen zo te pakken en inslikken heeft enorme gevolgen. "Het is de combinatie van maat en inhoud", zegt De Ridder, kinderarts bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

"Ze zien er mooi uit om te pakken, ze glimmen en zijn lekker glad. Het lukt makkelijk ze in te slikken, maar ze blijven hangen in de slokdarm. Er zitten giftige stoffen en elektrische lading in en het heeft desastreuze gevolgen als je ze er niet snel uit krijgt."



Extra schadelijk

Door de elektrochemische eigenschappen zijn batterijen veel gevaarlijker dan andere ingeslikte voorwerpen. Wanneer een batterij in aanraking komt met vochtige slijmvliezen, treedt een elektrische stroom op die weefsel kan beschadigen.

In eerdere gevallen zijn kinderen opgenomen met braakklachten, moeilijk ademhalen, of voedingsproblemen. Al na zes uur kan er een gat in de slokdarm ontstaan.

In het Erasmus MC komt ongeveer eens per maand een kind dat een knoopcelbatterij heeft ingeslikt en volgens De Ridder gebeurt het steeds vaker. Daarom is de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde 1 januari begonnen met bijhouden: "Alle gevallen moeten gemeld worden."



Naar het ziekenhuis

Ouders merken vaak niet dat kinderen een batterij hebben ingeslikt. "Als een kind zich een week later meldt en op de foto blijkt dat het zo'n batterijtje heeft ingeslikt, is het al te laat", zegt de kinderarts.

Het verwijderen van knoopcelbatterijen is niet eenvoudig. Soms kan de KNO-arts of de maag-, darm- en leverarts het, soms komt er een chirurg aan te pas.

Voor wie ziet of meteen merkt dat zijn of haar kind een batterijtje inslikt, heeft kinderarts De Ridder maar één advies: "Niets meer laten eten of drinken en meteen naar het ziekenhuis."