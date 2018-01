Vrijdag op TV Rijnmond: documentaire over Ronald Graafland

‘Vallen en opstaan’ is de naam van de documentaire die TV Rijnmond vrijdag uitzendt. Het is het indringende verhaal van Ronald Graafland, de huidig keeperstrainer van Excelsior.

In het halfuur durende document vertelt Graafland over een aantal zeer emotionele en bepalende momenten in zijn carrière, zoals de zware hersenkneuzing die hij als keeper van Excelsior opliep en de onverwachte dood van zijn vader, net op het moment dat hij als Feyenoord-jongen de overstap maakt naar aartsrivaal Ajax.

‘Vallen en opstaan’ is het verhaal van een vrolijke talentvolle doelman, die door diepe dalen is gegaan. De documentaire is in opdracht van Foxsports gemaakt door Tien Producties en is vrijdag om 17.19 uur te zien op TV Rijnmond, met daarna ieder uur een herhaling.