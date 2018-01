Ketel weer stuk, leerlingen Wolfert Dalton later naar school

De leerlingen van het Wolfert Dalton in Rotterdam hebben voor de tweede opeenvolgende dag te maken met problemen met de verwarming. Dinsdag werden ze naar huis gestuurd, woensdag hoeven ze pas om 11:00 uur te beginnen.

Oorzaak van de ellende was een kapotte cv-ketel op de school aan de Argonautenweg. Dinsdagavond leken alle problemen verholpen.

Toen het personeel woensdagmorgen op school kwam, was het opnieuw koud in het gebouw. Op dat moment is besloten om de start van de lessen uit te stellen totdat de problemen zijn verholpen. Inmiddels doet de verwarming het weer.

De PvdA in Rotterdam stelt raadsvragen over het onderhoud aan het pand in Rotterdam-Schiebroek.