Daklozencontainers Dordrecht komen achter gevangenis te staan

Op de Kerkeplaat in Dordrecht moeten na de zomer vijf zogeheten Skaeve Huse komen. Dat zijn kleine, simpele huisjes voor daklozen met veelal psychische problemen.

Er waren vorig jaar problemen met daklozen onder de Zwijndrechtse brug, die problemen waren wel de aanleiding voor de komst van de Skaeve Huse. De gemeenteraad vond namelijk dat er een nieuwe plek moest komen om die mensen op te vangen.

De locatie van de woningen ligt achter gevangenis De Dordtse Poorten, een paar honderd meter van de bewoonde wereld. "Dat moet ook, want deze mensen willen vooral rust", zegt Saskia Kleefman van de GGD.

"Maar de mensen moeten ook weer niet te ver van winkels en voorzieningen komen te zitten. Dus deze locatie is ideaal", zegt wethouder Karin Lambrechts.

Instemming nodig

Het plan werd in april vorig jaar aangekondigd . Nu de locatie bekend is, zijn bedrijven in de omgeving van de locatie door de gemeente Dordrecht geïnformeerd.

De gemeenteraad moet nog met het plan instemmen, maar dat lijkt een formaliteit omdat de raad zelf op zo’n voorziening aandrong.

Lambrechts benadrukt dat het niet draait om criminelen of Tokkie-families: "Het gaat om daklozen die niet in groepsvormen willen wonen, maar rust en veiligheid zoeken. Ze gaan ook gewoon huur betalen voor die huisjes."

Wooncorporatie Trivire gaat de locatie inrichten en zorgt ook voor een beheerder die zeker het eerste jaar dagelijks aanwezig zal zijn. De eenmalige kosten voor de opzet worden geraamd op 82 duizend euro.

Voorlopig blijven de Skaeve Huse vijf jaar staan. Doorstroming naar gewone huizen is geen doel, maar wel mogelijk, zegt Kleefman: "Op straat ben je alleen bezig met overleven. Als je in zo’n huisje kan wonen, krijg je tijd en ruimte in je hoofd om over je leven en de toekomst te denken."

Skaeve Huse