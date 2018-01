Rekenkamer Barendrecht: 'Lange wachtlijsten wijkteams'

De wijkteams in Barendrecht hebben langere wachtlijsten dan van tevoren werd verwacht. De gemeente kan inwoners daarom niet verzekeren dat ze op tijd worden geholpen, zo concludeert de Rekenkamer Barendrecht na een onderzoek.

In Barendrecht zijn sinds januari 2015 vier wijkteams actief. In de teams werken deskundigen die mensen helpen bij vragen over opvoeden, wonen, mantelzorg en ouderenproblematiek.

Het idee is dat mensen na een paar maanden ondersteuning via een wijkteam weer zelf - of met hulp van familie - aan de slag kunnen met hun problemen. Dat blijkt alleen vaak niet te kloppen, meestal hebben ze langer hulp nodig.

Volgens de Rekenkamer heeft dat onder andere te maken met de administratieve taken die de medewerkers moeten uitvoeren. Hierdoor hebben ze te weinig tijd om contact te leggen met hulpverleners in de wijk, en kunnen ze mensen ook niet doorverwijzen naar professionele hulpverlening.

Opstapeling aanmeldingen

Daarnaast zijn de wachttijden ook bij die professionele instanties vaak lang. Het gevolg is dat de wijkteams langer hulp bieden aan dezelfde mensen, nieuwe mensen niet geholpen kunnen worden en aanmeldingen zich opstapelen.

Ook medewerkers geven dat toe: "Het kan voorkomen dat een aanmelding voor het wijkteam weken blijft liggen. Sommige hulpvragen staan al op de wachtlijst sinds februari 2017", staat in het rapport te lezen.

Het college van burgemeester en wethouders vindt ook dat inwoners soms te lang moeten wachten. Ze hebben daarom sinds 1 januari de werkwijze aangepast.

Zo moet er sneller worden doorverwezen naar specialistische hulp, zodat de wachtlijst kleiner wordt. Maar dit was volgens de Rekenkamer juist niet de bedoeling van de wijkteams.

Wethouder Johan van Wolfswinkel zegt de knelpunten uit het rapport grotendeels over te nemen, maar het advies om tijdelijk extra wijkteammedewerkers aan te nemen om de lijst weg te werken, neemt hij niet over.