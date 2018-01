100-jarige slachtoffer babbeltruc: 'Schandalig dat ze ouderen pakken'

Van der Schoor werd in zijn huis beroofd van 450 euro

De hoogbejaarde man die vorige week in zijn huis werd beroofd, dacht dat hij een collectant aan de deur had. De overvaller stal 450 euro van de honderdjarige Van der Schoor.

Hij deed op vrijdag de deur open voor een oplichter. De man zei te collecteren voor arme kinderen in het Midden-Oosten. Van der Schoor liet hem binnen: "Ik zeg: nou ja er komen zoveel mensen aan de deur voor geld, maar kom maar even door dan gaan we verder praten."

De overvaller ging naast Van der Schoor op de bank zitten. "Ik wilde twintig euro geven. Ik ga m'n portefeuille halen en terwijl ik hem openmaak om het geld te pakken, grist hij hem uit mijn handen en rent gelijk de kamer uit naar buiten toe."

"Ik ben mank, ik ben wel opgestaan maar toen was 'ie al lang weg", zegt Van der Schoor lachend.

Onderzoek

De overvaller heeft 450 euro buitgemaakt. Dat geld was net door een kennis voor Van der Schoor gepind. De politie onderzoekt de zaak nog steeds.

De dief heeft bij meer mensen in het pand aangebeld. Hij liet Van der Schoor een pasje zien: "Andere mensen zagen dat het pasje niet goed was."

Van der Schoor slaapt nog goed, maar doet de deur niet meer open. "Schandalig om speciaal bij ouderen aan te komen. Ik laat nu niemand meer binnen." Hij vindt wel dat de politie zeer ijverig is: "Ze komen ook naar mijn gezondheid vragen."

De hoogbejaarde man hoopt dat de dader gepakt wordt maar is nuchter over de afloop: "Dat geld verwacht ik niet meer terug."