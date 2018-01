Twaalf moskeeën steunen Aboutaleb na salafisme-uitspraak

Burgemeester Aboutaleb krijgt steun van twaalf moskeeën uit de vier grote steden. In een verklaring laten ze weten dat de burgemeester van Rotterdam zijn omstreden uitspraken over salafisme in de juiste context heeft geplaatst.

Burgemeester Aboutaleb zei rond kerst in het radioprogramma Dit is de Dag dat elke moslim een beetje salafist is (op zijn voorganger Mohammed wil lijken) en dat hij zich in de kern geen zorgen maakt over het salafisme.

Ook had de burgemeester gezegd dat hij zelf een beetje jihadist is door elke dag om 07:00 uur op te staan om het goede te doen voor een stad in Nederland.

De uitspraken leidden tot verbazing bij onder meer Leefbaar Rotterdam dat de burgemeester donderdag in een debat aan de tand wil voelen.

Betekenis

De moskeeën uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vinden alleen dat Aboutaleb de termen taalkundig goed heeft gebruikt.

"Hij verwoordt de gevoelens van veel moslims in ons land, die zich dagelijks inzetten voor een betere samenleving. Deze termen worden vaak ten onrechte vanuit angst, onwetendheid en negativiteit benaderd, waardoor ze bij voorbaat geassocieerd worden met radicalisme, extremisme en gewelddadigheid", staat in de verklaring te lezen.

Volgens de moskeeën, waaronder de Essalam Moskee in Rotterdam-Zuid, leiden termen als salafisme tot negatieve beeldvorming, terwijl die door moslims heel anders worden beleefd.