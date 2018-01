Een arrestatieteam heeft woensdag een man uit een kantoorgebouw aan het Weena in Rotterdam gehaald. Er was een melding binnengekomen dat de man mogelijk met een vuurwapen rondliep.

Het ging om een werknemer of ex-werknemer van het bedrijf, zegt de politie. De 24-jarige man is aangehouden. Een vuurwapen is daarna niet gevonden.