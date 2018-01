Rode Kruis zoekt familie vluchtelingen: 'Als hereniging lukt, is dat geweldig'

Een dag in de week zit een team van het Rode Kruis Rotterdam-Rijnmond klaar om vluchtelingen te helpen bij hun zoektocht naar verloren familieleden. Alleen is het erg rustig, zegt Manizha Arya, coördinator van het speciale Tracing-team.

Het aantal bezoeken in andere grote steden ligt veel hoger dan in Rotterdam. Zo waren er in 2016 drieëntwintig aanvragen bij het Rode Kruis in Rotterdam. In Amsterdam lag dit aantal zo'n drie keer hoger.



De tracing-afdelingen van het Rode Kruis helpen onder meer vluchtelingen die door oorlog, natuurrampen of andere redenen familie uit het oog zijn verloren. Ook mensen die het contact met familie zijn kwijtgeraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog kloppen nog weleens aan bij het Rode Kruis.



Meer bekendheid

Het contact herstellen is niet gemakkelijk. Afgelopen jaar lukte het in Rotterdam in slechts twee gevallen.

Een verklaring voor de lage aantallen heeft Arya niet. "Misschien ontbreekt het aan naamsbekendheid, daarom zijn we een campagne gestart om meer bekendheid te krijgen. Ook kan het contact met vluchtelingenorganisaties beter."

"De mensen die bij ons komen, dat zijn ook de lastigste gevallen", legt ze uit.

"Via de normale manier, telefonisch of zoeken via sociale media, is het voor hen al niet gelukt. En dan pas worden wij benaderd."



Medewerkers in landen waar een contactverzoek voor komt gaan soms letterlijk met de fiets en een papier vol informatie op pad om iemand te vinden.

"Als het lukt, is dat geweldig", zegt Arya. "Dat is een emotioneel moment. Om mensen met elkaar in contact te brengen, daar doe je het als vrijwilliger voor."