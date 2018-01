Deel dit artikel:











Recreatiegebied Avelingen stroomt vol met water Hoogwater in de Aveling

Er stroomt sinds woensdag flink wat water van de Merwede in recreatiegebied Avelingen tussen Boven-Hardinxveld en Gorinchem. "Je ziet dat de Merwede nu deze oude hakgriend in komt. Het gebied is speciaal ingericht om dit water op te kunnen vangen", zegt boswachter Jeroen den Hartog.

Het vollopen gebeurt bewust, om de rivier in geval van hoge waterstand wat meer ruimte te geven. Er stroomt momenteel veel extra smelt- en regenwater uit Duitsland door de rivieren in onze regio. Het gebied, waar normaal wordt gewandeld en honden los kunnen lopen, is nu afgesloten. Bevers

Den Hartog maakt zich zorgen om de natuurlijke bewoners van het gebied: "Er zitten heel veel bevers hier. Die kunnen goed tegen water, maar hun burchten steken boven het water uit, dus ook die moeten vluchten." Andere dieren die in dit natuurgebied wonen, zoals reeën, moeten vluchten naar hoger gelegen delen. "Verder zitten hier muizen, mollen, hazen, konijnen en veel vogels. Hazen en reeën kunnen goed zwemmen, maar er zullen ongetwijfeld dieren sneuvelen." De boswachter houdt het water daarom goed in de gaten: "Gisterenochtend was het een klein stroompje van 30 centimeter breed. Toen ik vanmorgen aankwam 1,5 meter nu ik denk wel vier of vijf meter breed." "Het gebied zal blijven vollopen en is ook niet zomaar leeg. De waterstand in de rivier moet eerst weer zakken en dan pas kan het water weggepompt worden." De laatste keer dat dit gebied overstroomde was acht jaar geleden. Gemiddeld gebeurt het een keer in de vijf jaar.