Lekkerste hotdogs van Nederland komen uit Numansdorp en Rotterdam

De allereerste hotdogwedstrijd op de horecavakbeurs Horecava is gewonnen door brasserie De Verleiding uit Numansdorp. De chefkok maakte een Indisch gekruide kippenworst. De runderknakworst van Foodtruckconcept Chez Jan uit Rotterdam werd tweede én won de publieksprijs.

Op een podium in de Amsterdamse Rai moesten alle deelnemers binnen tien minuten zes van dezelfde broodjes klaarmaken voor een vierkoppige jury.

Bas Wigant, chef-kok van de Verleiding, bedacht de New Delhi: een knapperige knakworst gemaakt van kippenvlees. De worst is van buiten een beetje knapperig en is op smaak gebracht met Indiase kruiden. De beste van allemaal, vond de jury.

French Dog

De French Dog van Juanita Koepel werd juist door het publiek het meest gewaardeerd. Koepel bedacht een versie met truffelmayonaise, bladspinazie, gebakken champions, een goede runderworst, lekker broodje en groentechips als topping.

"Ik denk dat deze smaakcombinatie verrast," aldus de bescheiden Rotterdamse.

Niet zo lang geleden zat ze nog op kantoor, maar sinds april 2017 jaagt ze haar droom na. Samen met haar vriend Marcel den Ouden rijden ze met hun foodtruck naar feesten en evenementen, en zo stonden ze deze vroege woensdagmorgen ook voor de ingang van RTV Rijnmond.

"Dit is overduidelijk geen klassieke hotdog op een broodje met veel ketchup en zuurkool," constateert verslaggever Mirjam de Winter als ze de French Dog krijgt geserveerd.

"Het is een flinke hotdog in een stevig broodje, gepresenteerd op een velletje papier. Een lekkere sappige, pittige worst waar ik maar wat graag mijn goede voornemens voor laat vallen."