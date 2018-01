Streekvervoer in Drechtsteden en Alblasserwaard naar Qbuzz

Arriva verliest het streekvervoer in de Drechtsteden en de Alblasserwaard. Het bus- en treinvervoer komt eind dit jaar in handen van Qbuzz.

Bedrijven konden vorig jaar inschrijven op het streekvervoer. Qbuzz heeft volgens de provincie betere papieren dan Arriva en EBS, die ook meedongen.

Dat de MerwedeLingelijn in handen komt van Qbuzz is een verrassing. De NS liet onlangs nog weten belangstelling te hebben voor het boemeltje tussen Dordrecht en Geldermalsen.

Qbuzz verzorgde tussen 2008 en 2012 het busvervoer in de stadsregio van Rotterdam. Sinds vorig jaar is het bedrijf voor honderd procent in handen van het Italiaanse BusItalia.