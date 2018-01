Deel dit artikel:











Van Geel: 'Wat ons betreft is Van Persie welkom' Martin van Geel

Feyenoord hoopt Robin van Persie naar de club te halen. "Wij hebben al maanden contact met zijn management en ook met Robin. Die lijn is heel strak. We gaan kijken of dat lukt. Dat zal onder bepaalde voorwaarden moeten kunnen. Dat hij welkom is, een grote speler als Van Persie, dat is zeker," aldus technisch directeur Martin van Geel.

"Giovanni van Bronckhorst en zijn staf hebben zich daar meerdere malen over uitgesproken. Zo zitten wij er allemaal in bij Feyenoord. Wat ons betreft, in alle geledingen, is hij welkom," vervolgt Van Geel. Feyenoord bivakkeert momenteel op de vijfde plaats van de eredivisie. Teleurstellend, vindt ook Van Geel, die wel strijdbaar is voor de tweede seizoenshelft. "We zijn niet tevreden, zetten de achtervolging in, gaan jagen. Dat zijn de kernwoorden. Wie weet waar het toe leidt. En de beker, nog twee wedstrijden en we staan weer in de finale in onze eigen Kuip. Dat zijn de uitdagingen."