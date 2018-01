'Douanier is niet corrupt maar een Don Quichot'

De Rotterdamse douanier Gertie V., die van corruptie en drugshandel wordt verdacht, ontkent. Hij zou juist zijn best hebben gedaan om het falende systeem bij de douane aan te pakken.

Tijdens een korte zitting woensdag op de Rotterdamse rechtbank noemde advocaat Ruud van Boom zijn cliënt 'een Don Quichot'.

"Van her en der kon je op het systeem van de douane inloggen. Ze gebruikten ook elkaars inlogcodes. Mijn cliënt wilde dat verbeteren. Dat past niet bij het beeld van het OM dat hij belang had bij die fouten."

Volgens justitie staat niet ter discussie dat Gertie V. een harde werker was. "Hij was populair. Zijn collega's bij de douane zaten stuk toen ze hoorden dat hij was opgepakt. Maar een bevlogen werknemer kan wel degelijk ook corrupt zijn."

Collega

Gertie V. wordt ervan verdacht dat hij containers met drugs buiten de controle heeft gehouden. Net als zijn collega Gerrit G. werkte hij op de afdeling. Maar anders dan zijn collega ontkent hij alles.

Justitie zegt dat er belastende verklaringen over hem zijn afgelegd. Verder is 600.000 euro contant geld gevonden, bij een vriend van hem. Gertie V. heeft gezegd dat het geld afkomstig is van een erfenis. Justitie wil daar de vrouw en broer van de douanier over ondervragen.

Rookgordijn

Advocaat Van Boom wil een aantal collega's van Gertie V. als getuigen horen. Daarnaast wil hij inzage in al het mailverkeer van zijn cliënt en de werksystemen bij de douane.

Ook wil hij dat andere drugsonderzoeken bij het dossier worden gevoegd. Justitie spreekt van "het creëren van een rookgordijn dat moeten afleiden van het werkelijke verhaal."

De Rotterdamse rechter moet nog een beslissing nemen over de verzoeken van de advocaat. De rechter gaf aan dat het nog wel een jaar kan duren, voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.