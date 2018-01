Deel dit artikel:











Een opa of oma adopteren, het kan in Numansdorp Oma Lien en Ralph

Eenzaamheid bij ouderen is een groot probleem. Tegelijkertijd gaan steeds minder jonge mensen vrijwilligerswerk doen. Het project ‘Adopteer een opa of oma’ in Numansdorp moet dat veranderen. Kinderen van basisschool De Takkenbosse worden gekoppeld aan ouderen die wel wat gezelschap kunnen gebruiken.

Ralph (10 jaar) en oma Lien (76) zijn zo’n match. Elke woensdagmiddag komt Ralph op bezoek bij ‘oma Lien’ en doen ze spelletjes en kletsen ze wat af. “Ik kijk er echt naar uit dat Ralph weer komt”, vertelt oma Lien. “Het klikt gewoon heel erg tussen ons. En voor mij is het fijn om een jonger iemand om me heen te hebben.” Ralph komt heel graag bij oma Lien. “Ze is heel lief en aardig”, vertelt hij. Toen hij hoorde van het project wilde hij gelijk meedoen. “Gewoon omdat het me gezellig leek.” Moeder Anita maakte hem wel duidelijk dat hij dan niet zomaar één keertje kon gaan, maar dat hij dat dan wekelijks moest doen. “En nu gaat hij echt elke week huppelend naar oma Lien. Een heel bijzonder stel is het. Ze is echt een beetje bij onze familie gaan horen.” Ouderen terughoudend

Toch zijn de ouderen in Numansdorp nog wat terughoudend. Er zijn nog maar twee oma’s aan kinderen gekoppeld. Niet alle ouderen willen dat anderen zich met hen bemoeien. Of ze hebben er moeite mee om toe te geven dat ze weinig bezoek krijgen. Toch zijn de ouderen in Numansdorp nog wat terughoudend. Er zijn nog maar twee oma’s aan kinderen gekoppeld. Niet alle ouderen willen dat anderen zich met hen bemoeien. Of ze hebben er moeite mee om toe te geven dat ze weinig bezoek krijgen. Oma Lien begrijpt het wel, maar kan het andere ouderen echt aanraden. “Als je ouder wordt, dan vallen een hoop mensen om je heen weg. Dus dan moet je zelf zorgen dat je je netwerk wat groter maakt.” Het project is een samenwerkingsverband tussen zorgstichting Alerimus, basisschool De Takkenbosse, V&R Welzijn, ouders en kinderen. De hoop is dat er snel meer ouderen te vinden zijn die graag meedoen.