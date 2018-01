Gebruiksklaar maken defribillator wordt vergoed

De kosten voor het opnieuw gebruiksklaar maken van een automatische externe defibrillator (AED) kunnen sinds 1 januari gedeclareerd worden. Dat meldt de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid in Dordrecht.

Als zo'n AED gebruikt wordt om iemand met een hartstilstand te helpen, moet het apparaat opnieuw klaargemaakt worden voor hergebruik. Zo moeten er nieuw 'pads' (plakkers) op aangesloten worden en moet het worden 'uitgelezen'.

Tot voor kort kwamen die kosten voor rekening van de eigenaar van de AED en dat werd door veel mensen als onredelijk ervaren. Het ministerie van Volksgezondheid vergoedt daarom voortaan de kosten. Declareren kan via de website van de regionale ambulancedienst.

In Dordrecht en omstreken gaat dat via een speciale button op de homepage van www.ravzhz.nl Voorwaarde voor vergoeding is dat de AED is ingezet bij een 112-melding. Regulier onderhoud, zoals vervanging van batterijen, wordt niet vergoed.

De regeling geldt voor particuliere eigenaren van een AED en voor verenigingen, stichtingen of bedrijven en winkels, maar niet voor zorgaanbieders volgens de Wet Marktordening Gezondheidszorg.

Een AED is een apparaat dat waarneemt of een patiënt een levensbedreigende hartritmestoornis of hartstilstand heeft en indien nodig een schok toedient om het hart weer normaal op gang te brengen. Op steeds meer plekken zijn AED's aanwezig.