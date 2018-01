Afvalverwerker AVR gaat plastic scheiden (maar niet voor Rotterdam)

Scheidingsinstallatie in aanbouw bij AVR in Rotterdamse haven

Afvalverwerkingsbedrijf AVR bouwt in de Rotterdamse haven een installatie om plastic verpakkingsmaterialen uit huisafval te scheiden. Die wordt dit jaar in gebruik genomen, maar niet voor het huisafval uit Rotterdam.

"Een technisch hoogstandje", noemt AVR-directeur Jasper de Jong de installatie. "Het scheidingsproces gaat met verschillende loopbanden. En we passen infrarood toe die precies kan zien wat kunststof is en wat drinkkarton, om die vervolgens uit het overige afval te filteren."

Door het filteren komt er tien procent minder afval in de verbrandingsoven terecht komt. De gescheiden verpakkingen zijn weer nieuwe grondstoffen voor de recycle-industrie.

"Wij scheiden het afval en daarna brengen we het naar een sorteerder, die het op soort kunststof selecteert en verder schoonmaakt om ze weer te hergebruiken voor nieuwe producten", zegt de AVR-directeur.

AVR verwerkt het huisafval van tachtig van de 350 gemeenten in Nederland. De restwarmte uit de verbrandingsoven wordt gebruikt voor de stadsverwarming van duizenden woningen in Rotterdam en door industriële bedrijven in de haven.

De scheidingsinstallatie is vooral interessant voor het huisafval uit grote steden. Daar is het vanwege dichtbebouwde en hoogbouw ingewikkeld om van inwoners te verlangen dat ze vooraf hun afval scheiden in kunststof, drankkartonnen, blik, papier, glas en restafval.

Alleen de gemeente Rotterdam heeft nog geen afspraken met AVR over het scheiden van het huisafval. Terwijl dat al heel lang een wens is van de Rotterdamse gemeenteraad.

"We beginnen met de gemeenten Utrecht en Den Haag", zegt Jasper de Jong, "Met Rotterdam voeren we nog gesprekken."

Onduidelijk is waarom Rotterdam niet als eerste intekent op het nascheiden van huisafval bij het voormalige gemeentebedrijf.

Ruim tien jaar geleden heeft de gemeente AVR verkocht voor 1,4 miljard euro. Toen al werd gesproken over de bouw van een scheidingsinstallatie en anno 2018 is Rotterdam nog niet veel verder.

De scheidingsinstallatie van AVR wordt deze zomer in gebruik genomen.

