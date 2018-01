Nieuw etalagepoppen voor bestolen Beverwaards echtpaar

Sinds woensdagochtend staan ze in de voortuin. Nu nog even met een regenpakje.

Ben en Monique Hoogland uit de Rotterdamse Beverwaard kunnen weer lachen. Na de diefstal van hun populaire etalagepop uit de voortuin gaapte er een grote leegte. Tassenmaakster Anne Hack hoorde het nieuws en schoot het echtpaar te hulp met twee poppen uit haar atelier.

"Kijk, twee jongetjes", zegt Ben als Henk en Harry zijn woning worden binnengedragen. De boomlange plastic kerels worden ook door Monique met enthousiasme begroet. "Grote spieren, ze zijn sterk."

De poppen zijn geschonken door de Rotterdamse Annette die de etalagepoppen als decoratie in haar atelier op de Keilewerf had staan. "Ik was eigenlijk al op zoek naar een bestemming voor Henk en Harry. Dit is een mooie oplossing. Ik hoop dat Ben en Monique er blij mee zullen zijn."

En blij zijn ze. Ben en Monique gaan meteen aan de slag met kleding voor de schaars geklede heren. Er komen en pet en een felrode pruik tevoorschijn. De volgende ochtend krijgen de poppen in alle vroegte de rest van hun tenue.

Vervolgens krijgen ze een regenpak aan en nemen ze hun plek in de voortuin in. Ben kijkt tevreden. " De buurt zal hierover praten. Iedereen kende onze poppen."

De poppen belandden ooit bij de familie Hoogland tijdens een Halloweenfeest. Ze zochten een heks en die vonden ze in de vorm van een etalagepop. Het beviel zo goed dat de pop bleef. "Je raakt eraan gehecht", zegt Ben. En dat gold ook voor de buurt.

Langzaam maar zeker wordt duidelijk wat er is gebeurd tijdens de verdwijning. Camerabeelden laten zien dat er 's nachts een auto bij de pop parkeert, de bestuurder haastig uitstapt en de pop losrukt. Hij of zij legt de pop in de auto en rijdt weg.

Ben en Monique missen de dame die voor hun huis stond, maar zijn ook blij met de heren. "Weer wat nieuws. Ze zijn van harte welkom bij ons."