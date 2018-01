Koolmonoxide in Schiedams appartementencomplex

Een goed werkende koolmonoxidemelder heeft mogelijk het leven gered van de bewoners van een portiekflat aan de Van Heuven Goedhartstraat in Schiedam. In een van de woningen vond de brandweer een tien keer zo hoge concentratie als normaal. De bewoners, een vrouw en haar twee kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis.

De brandweer werd aan het begin van de avond gealarmeerd, zegt Jasper van Vugt van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

"In een van de appartementen hing op de begane grond een koolmonoxidemelder en die ging af. Er is gelijk 112 gebeld, en dat is maar goed ook, want er bleek een tien keer zo hoge concentratie koolmonoxide in het appartement aanwezig te zijn dan normaal."

Brandweerlieden hebben metingen in drie portieken gedaan. Her en der werden in woningen meer verhoogde concentraties gevonden.

Twee geisers bleken uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor het giftige gas. "Als zo'n verbrandingstoestel verkeerd is afgesteld kan die koolmonoxide zich verspreiden via het afvoerkanaal en de ventilatie. We roepen op om zo'n geiser echt elk jaar te laten controleren. Dat kan veel ellende voorkomen", besluit Van Vugt.