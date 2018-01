Haringvlietsluizen draaien overuren door hoge waterpeil

De Haringvlietsluizen staan voor het eerst volledig open. De dam tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee sluit normaal het Haringvliet af.

Maar doordat de Rijn en de Maas zo hoog staan door smeltwater en de vele regen stroomopwaarts, staan nu alle zeventien sluizen open. Dat is sinds de opening van de vijf kilometer lange dam in 1971 niet eerder gebeurd.

Volgens Rijkswaterstaat lozen de sluizen nu 7 miljoen liter water per seconde in zee. Dat komt neer op de inhoud van bijna vier olympische zwembaden per seconde.