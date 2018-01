Deel dit artikel:











Omgewaaide bomen Noordereiland volgend jaar vervangen Foto: Nils Hilbers Voor en na de storm

Het duurt nog even voordat de enorme bomen die vorige week op het Noordereiland omwaaiden worden vervangen. Volgens de Rotterdamse dienst Stadsbeheer worden er in het najaar plantgaten gegraven. In het voorjaar van 2019 volgen dan de nieuwe bomen.

De twee volgroeide bomen stonden langs de Prins Hendrikkade op het Noordereiland. De buurt is vooral blij dat er geen grote schade is aangericht. "Ze vielen heel keurig in een richting", aldus een bewoner woensdag op Radio Rijnmond. Andere buurtbewoners vinden het stiekem niet zo erg dat de enorme exemplaren weg zijn.

"Je hebt nu wat meer licht. Dit waren zo'n beetje de grootste hier. Ze waren rot van binnen dus ze hadden toch wel gegaan op een bepaald moment." Een andere bewoner vult aan: "Ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht: 'het is toch niet verkeerd dat ze weg zijn'. Je ziet meer van de boten, de haven zelf. Ik was er niet ontevreden over."