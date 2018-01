Winkelcentrum Maassluis zet straatkrantverkoper buiten de deur

Boosheid en verbazing heerst er onder bezoekers van winkelcentrum Koningshoek in Maassluis. Sinds kort is de lokaal bekende straatkrantverkoper het winkelcentrum uitgezet. Hij stond daar al dertien jaar lang zijn krantjes te verkopen.

"Ik denk dat de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum gewoon een andere uitstraling wil met de renovatie en daar hoort geen straatkrantverkoper kennelijk meer bij. Te belachelijk voor woorden", zegt een bezoeker van het winkelcentrum.

De winkeliersvereniging heeft nooit last ervaren. "Wat ons betreft mag hij hier gewoon binnen in de hal zijn krantje verkopen, hoor", zegt voorzitter Guus Caspers.

Dat de straatkrant verkoper niet zomaar iemand is blijkt ook wel. "Ik verbaasde mij over een bericht op Twitter en ben gelijk hier naartoe gekomen. Ik hoop dat we iets voor hem kunnen betekenen.", reageert Aad Solleveld raadslid in Maassluis.

"Hij bracht zelfs je winkelwagentje voor je weg, daarmee gaf je hem gelijk een euro, prima! Ik hoop dat de eigenaar van het winkelcentrum nog op andere gedachten komt", meldt een bezoeker.

De redactie heeft meerdere malen geprobeerd een directielid van het winkelcentrum te bereiken, maar kreeg geen gehoor. De beveiliging van het centrum laat weten dat het verwijderen van de man hoort bij "het nieuwe beleid."