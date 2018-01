Klachtenregen over vervoer Trevvel houdt aan

Ze zat ruim vier uur in de hal van het verzorgingshuis in Hoogvliet te wachten. Bij elk telefoontje beloofde Trevvel haar te komen ophalen. Ten einde raad heeft de schoondochter Riet van de Ruit opgehaald en naar huis gebracht.

Het verhaal van de 83-jarige vrouw uit Hoogvliet staat niet op zich. Nog dagelijks regent het klachten over Trevvel, het bedrijf dat het Rotterdamse vervoer op maat sinds 1 januari op zich heeft genomen.

''Dat was maandag. Vandaag, woensdag, is het weer misgegaan'', vervolgt mevrouw Van de Ruit. ''Ik zou om zes uur worden opgehaald. Na een uur heb ik gezegd dat ze niet meer hoefden te komen. Ik betaal ook geen cent.''

Ze klinkt fief, maar het moreel lijkt gebroken. ''Op deze manier ben ik aan huis gekluisterd. Bellen heeft nauwelijks zin. Je wordt in de wacht gezet en dan is de verbinding weer verbroken.''

Ze heeft een klacht bij de gemeente Rotterdam ingediend. Zoals ook anderen. Donderdag wil de raad van Rotterdam van wethouder Sven de Langen weten wat hij kan doen om de situatie te verbeteren.

Vorige week sprak de CDA-leider nog over 'een stijgende lijn.' Of Trevvel die heeft doorgetrokken, valt te betwijfelen. Tenminste, te oordelen naar de klachten die bij RTV Rijnmond binnenkomen.

'Belachelijk'

Zoals Corrie van Haasteren uit Hillegersberg. De 73-jarige diabetespatiënt zat maandag tevergeefs anderhalf uur in de koude hal van haar flat te wachten op het vervoer.

''Ik heb een paar keer gebeld. Elke keer werd beloofd dat het vervoer er bijna was. Na een paar belletjes was ik het zat en heb ik de boel afgebeld. Vandaag bleek dat Trevvel mij twee ritten, ook de terugreis die ik nota bene ook had afgezegd, wil berekenen. Dat mag toch niet? Het is belachelijk.''

Zorgen

De kinderen van mevrouw Hessels-De Lange maken zich dan ook zorgen. Want wat kan er allemaal niet gebeuren als oudere mensen, moederziel alleen, zo lang op het vervoer moeten wachten?

Hun moeder (84), slechthorend en slechtziend, is afhankelijk van het vervoer. ''Toen ze uiteindelijk niet werd opgehaald, heeft haar kleizoon het maar gedaan. Maar dat kunnen we toch niet elke keer doen?''

Ook is het moeilijk om de gegevens van cliënten in het websysteem aan te passen. Klanten zeggen dat het systeem voortdurend vastloopt.

Rob Bouwens uit Hoogvliet, sterk afhankelijk van het vervoer, is het zat. ''Opstartproblemen? Ammehoela! Ze wisten al maanden geleden dat ze op 1 januari moesten presteren.''

Trevvel

Woordvoerder Martijn van Leeuwen laat weten dat Trevvel voldoende goede chauffeurs en planners heeft, ''maar de koppelingen tussen de nieuwe systemen waarvan zij gebruikmaken geven nog problemen. Daardoor laat onze stiptheid soms nog te wensen over. Onze softwareleverancier werkt met man en macht aan het tot stand brengen van een naadloze aansluiting van onze ICT-systemen.''

Volgens Van Leeuwen gaat het in het vraag afhankelijk vervoer (Trevvel Samen) inmiddels al wat beter. ''In het routevervoer is die progressie er nog niet.''

De chauffeurs van Trevvel houden inmiddels hun kaken stijf op elkaar. Eén van hen liet zich wel ontvallen een 12-uursdienst te draaien.

''Onze mensen draaien die niet en voor zover wij weten gebeurt dat bij onze onderaannemers ook niet'', reageert Van Leeuwen. ''Los hiervan moet ik wel opmerken dat 12-uursdiensten gewoon wettelijk zijn toegestaan voor werknemers. Voor zelfstandigen gelden op dit punt helemaal geen beperkingen.''