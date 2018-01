Ad Woudenberg Poorter van het jaar in Brielle

De 1 aprilvereniging in Brielle heeft Ad Woudenberg benoemd tot Poorter van het jaar. Hij was jarenlang bestuurslid, nam actief deel aan het 1 aprilspel in de vestingstad en zette zich ook op andere vlakken in voor de Brielse gemeenschap.

Het vieren van 1 april is in Brielle traditioneel een groot feest en wordt generatie op generatie doorgegeven. De Briellenaren vieren dat op 1 april 1572 de Spanjaarden in de stad verjaagd werden. De bevrijding wordt nog jaarlijks nagespeeld in de stad.

Woudenberg speelde jarenlang de rol van admiraal Lumey. Vorig jaar was hij niet van de partij omdat hij tijdens vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika een enorme stalen plaat op zich had gekregen. Daardoor verbrijzelde hij een van zijn benen. Hij hoopt dit jaar weer van de partij te zijn.

De Poorter van het jaar wordt door een speciale commissie bepaald. Iedereen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging kan voor de titel in aanmerking komen.

Naast de festiviteiten op de dag zelf, is er in de nacht voor 1 april traditiegetrouw de Brielse kalknacht. Jongeren kalken dan leuzen her en der in de Brielse vestiging.