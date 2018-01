Europees avontuur Sliedrecht Sport voorbij

De volleybaldames van Sliedrecht Sport zijn woensdagavond uitgeschakeld in de CEV Cup. In de 1/16 finales werd thuis met 3-0 verloren van het Franse Béziers. Een maand geleden ging de eerste wedstrijd ook al met 3-0 verloren.

De Franse topclub, die beschikt over een groot aantal internationals uit verschillende landen, was vanaf het begin een maatje te groot voor Sliedrecht Sport. De setstanden waren: 25-21, 25-20 en 26-24. De ploeg van de vertrekkende coach Matt van Wezel is uitgeschakeld in Europa en gaat nu de landstitel proberen te prolongeren. In de competitie staat Sliedrecht Sport bovenaan.

De landskampioen kwam in de CEV Cup terecht nadat het eerder dit seizoen in de Champions League werd uitgeschakeld door het Italiaanse Imoco Volley Conegliano.

De mannen van Sliedrecht Sport hebben op dezelfde avond in de halve finales van het nationale bekertoernooi met 3-1 verloren van Taurus. De setstanden waren 25-23, 22-25, 25-17 en 25-18. Dat Sliedrecht Sport zover gekomen is mag knap genoemd worden omdat zij op het tweede niveau van Nederland spelen.

Op woensdag 24 januari speelt Sliedrecht Sport de return in eigen huis.