Michel Breuer in onzekerheid over rol als aanvoerder Michel Breuer eerder dit seizoen in FC Rijnmond

Het is nog onduidelijk wie de nieuwe aanvoerder van Sparta wordt. Michel Breuer was het in de eerste helft van het seizoen, maar de ervaren verdediger weet niet of dat een vervolg krijgt. "We hebben het er nog niet over gehad", zegt Breuer.

Michel Breuer heeft nog weinig gesproken met de nieuwe coach Dick Advocaat terwijl Sparta over zes dagen al de competitie hervat tegen Vitesse. Op de training van woensdag maakte Breuer geen onderdeel uit van het waarschijnlijke basisteam. "Dat zie ik ook wel, maar wij hebben nog geen uitsluitsel gehad over wie gaan spelen. Iedereen begint op nul en dan moet je maar zien of je gaat spelen. Het kan zomaar zijn dat dat niet zo is." Als hij zijn basisplaats kwijtraakt belooft de 37-jarige verdediger niet bij de pakken neer te gaan zitten en wil hij zich terug proberen te knokken in het basiselftal. "Dat ik mij moet bewijzen is geen probleem. Bij de vorige trainer Alex Pastoor moest ik dat ook. Ik ben niet bezig met de vraag of dit eventueel wel of geen mooie afsluiting van mijn loopbaan zou zijn. Dat maakt mij niets uit."