Donderdag start nieuwe serie Bureau Rijnmond

Ook in het nieuwe jaar is Bureau Rijnmond weer te zien bij RTV Rijnmond. Deze donderdag vragen het Openbaar Ministerie en de politie opnieuw aandacht voor misdrijven die gepleegd zijn in de regio en waar het publiek bij kan helpen.

Club BLU

In de afgelopen weken is er een reeks van incidenten geweest rond discotheek Club BLU in Rotterdam-Alexander. Zo werd er onder andere op 15 december een scherpe handgranaat aangetroffen en op 20 december werd er met een automatisch wapen op de deur van het pand geschoten. De politie toont beelden van een aantal verdachten.

Op 5 september en op 7 oktober 2017 werden overvallen gepleegd op de Oude Watering in Rotterdam. Van de tweede overval, op snackbar Verhage, werden al eerder beelden getoond in Bureau Rijnmond, maar van de eerste overval, op een Chinees restaurant, nog niet.

Soms hebben plegers van misdrijven geen enkel benul van waar camera's hangen en waar niet. Het duo dat op 30 oktober inbrak in een auto aan de Vivaldistraat in Ridderkerk, behoort duidelijk tot die categorie. Zij staan er haarscherp op.

Twee mannen bezochten op 8 oktober een evenement in Ahoy. Toen zij na afloop op de Zuiderparkweg liepen vroegen een paar jongelui om een sigaret. Dat zij die niet hadden, moesten zij bekopen met flinke klappen. Eén van de twee mannen belandde in het ziekenhuis en ook de andere raakte gewond. Er zijn beelden van de verdachten.

Op 20 december om ongeveer 19.00 uur werd op de Rhijnauwensingel een auto beschoten. Ter plaatse werd een witte Seat Leon aangetroffen met daarin twee personen. Eén daarvan bleek al te zijn overleden, de andere werd ter plaatse gereanimeerd maar overleed later. Naar aanleiding van dit incident werd een groot onderzoek gestart en het onderzoeksteam heeft nog een aantal vragen aan de kijkers van Bureau Rijnmond. De uitzending van Bureau Rijnmond is wekelijks te zien op TV Rijnmond en er worden ook regelmatig mooie resultaten behaald. Zo ook deze week. Wilt u weten in welke zaak? Kijken dan, donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk uur tot de volgende dag 17.00 uur). Help misdrijven op te lossen.