Mist hindert vliegverkeer Rotterdam nauwelijks Foto: Marco de Swart (ANP)

Enkele vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport ondervinden donderdagochtend problemen van de mist. Er is één vlucht van British Airways naar Londen geannuleerd. Een andere vlucht naar Londen is vertraagd.

Een woordvoerder van de luchthaven verwacht dat de mist rond 11:00 uur grotendeels is weggetrokken. Dan zijn ook de problemen voor de vliegtuigen voorbij.