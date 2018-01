VIDEO: Duikers zoeken in water naar sporen schietpartij Socratesstraat

Er waren meerdere schoten gelost tijdens de schietpartij in december. Foto: MediaTV

Duikers van de politie zoeken in Rotterdam-Lombardijen in het water naar sporen na de schietpartij aan de Socratesstraat. Bij die schietpartij kwam eind december een man om het leven.

Volgens Belgische media zou het gaan om een drugscrimineel . Bronnen zeggen dat de man is geliquideerd, omdat hij een informant was van de politie. De 29-jarige Belg zou sinds enkele maanden in de Socratesstraat wonen.

Er wordt donderdag gezocht in het water bij de Catullusweg. Er is ook al een buurtonderzoek geweest en de politie heeft camerabeelden bekeken op zoek naar meer informatie.

Getuigen hadden in de Socratesstraat meerdere schoten gehoord. Daarna liep iemand weg met een rode plastic tas.