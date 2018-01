Deel dit artikel:











Auto over de kop bij Klaaswaal De auto was totalloss. Foto: Poliie Hoeksche Waard.

Een 19-jarige Numansdorper is woensdagavond rond 18.30 uur met de auto over de kop geslagen op de Rijksstraatweg in Klaaswaal. De auto was total-loss: inclusief de bagage (een krat bier).

De wagen slipte, botste op een betonnen stuk wegmeubilair, sloeg daarna over de kop en kwam via een heg, op een grasveld aan de andere kant van de rijbaan tot stilstand. De auto is weggetakeld en in beslag genomen. Twee andere tegemoet rijdende weggebruikers, een automobilist en een bromfietser, ontkwamen aan het ongeluk. De politie heeft de zaak in onderzoek.