'Mijn moeder kookte voor daklozen, nu is zij zelf dakloos'

Het ouderlijk huis van de Rotterdamse Manami Vrede is in Suriname vorige week volledig verwoest door een brand. Ze start nu een crowdfundactie om geld en spullen in te zamelen voor haar getroffen familie.

"Ze zijn alles kwijt. Er woonden acht mensen in het huis. Zij worden nu bij vrienden en familie opgevangen." Manami legt uit dat ze het thuis niet breed hadden en dat er daarom geen geld was voor een dure verzekering. Daarom is haar familie aangewezen op de hulp van anderen.

Manami probeert vanuit Nederland geld in te zamelen. Zij is als enige van de familie hier vanwege haar studie. Het was een zware klap voor haar toen zij het nieuws te horen kreeg. "Ik barstte in tranen uit. Ik probeer sterk te zijn, maar ik blijf er aan denken. Ik heb het er erg moeilijk mee."

Geëmotioneerd vertelt ze dat haar moeder vaak kookte voor daklozen, maar nu is zij met haar gezin zelf dakloos. Ze hoopt dat mensen via Facebook spullen doneren, zodat zij die kan versturen naar Suriname. Ook is zij een crowdfundactie gestart, waarmee inmiddels 550 euro opgehaald.