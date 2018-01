Woningcorporatie Havensteder heeft alle cv-ketels in haar huurhuizen gecontroleerd. Slechts één van de 27 duizend ketels bleek een Nefit Topline-ketel te zijn en die is direct vervangen.

De specifieke ketels hebben een verhoogd risico op brand en koolmonoxidevergifting, zo werd eerder deze week bekend.

In totaal zijn er 128 duizend ketels verkocht van dit type. In de nieuwere versies is het probleem verholpen door een dikkere laag aluminium te gebruiken.