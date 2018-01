Grim over toekomst bij Sparta: 'Wie weet komt er iets uit'

Fred Grim is het komende halfjaar samen met Cor Pot de assistent-trainer van Sparta. Hoofdcoach Dick Advocaat stopt aan het einde van dit seizoen en Grim heeft de ambities en ervaring om zelf de eindverantwoordelijke te zijn. ''Ik denk wel dat het heel mooi is om te kijken hoe we met elkaar kunnen samenwerken en wie weet komt daar iets uit''

De oud-keeper benadrukt wel dat er nog geen afspraken zijn gemaakt over een eventuele functie als hoofdtrainer. Voorlopig is hij dus nog de rechterhand van Advocaat. ''Onder Advocaat weet ik dat ik heel veel kan doen. Zoals analyses, de wedstrijdbespreking, de training leiden of met jongens individueel werken. Die ruimte krijg ik van hem en dat is voor mij heel prettig werken.''

Grim koos uiteindelijk voor Sparta, terwijl hij bijvoorbeeld ook aan de slag kon als hoofdtrainer van SC Cambuur in de Jupiler League. ''Er waren inderdaad meer opties. Dick belde mij op dat hij Sparta ging doen en dat hij graag wilde dat ik mee ging. Ik heb een goed gevoel bij deze club, ook vanuit het verleden. Tevens ligt er natuurlijk een mooie uitdaging en ten opzichte van mijn andere keuzes is dit Eredivisie, dus dat is ook hartstikke mooi.''

