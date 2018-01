Koningin Máxima bezoekt Rotterdamse vrijwilligers

Koningin Máxima in Rotterdam. Foto Robin Utrecht (ANP)

Koningin Máxima heeft donderdagmorgen een bezoek gebracht aan het netwerk Tijd voor Actie en de jongerenvrijwilligersorganisatie Netwerk Nieuw Rotterdam.

De koningin werd welkom geheten door onder andere de Rotterdamse wethouder van Jeugd & Zorg, Sven de Langen.

Máxima bezocht de organisaties in De Nieuwe Poort, vlak bij Rotterdam Centraal, namens het Oranje Fonds. Het fonds ondersteunt beide organisaties omdat ze mensen stimuleren actief deel te nemen aan de samenleving.

Zowel het Netwerk Nieuw Rotterdam als het christelijke Tijd voor Actie zet jongeren in om eenzame mensen uit hun isolement te halen.

"We zijn sinds september 2016 bezig en hebben nu al meer dan zeventig jongere vrijwilligers. Vooral het maatjesproject met eenzame Rotterdammers loopt goed: al twintig matches", zegt Henrieke van Toor één van de initiatiefneemster van Netwerk Nieuw Rotterdam.

"Ik heb de meiden van het Netwerk op de koffie uitgenodigd want dit initiatief past goed bij mijn streven meer jongeren in Rotterdam actief in het vrijwilligerswerk te krijgen." De Rotterdamse Wethouder Sven de Lange kondigde vandaag ook aan binnenkort met meer plannen op dit gebied te komen.