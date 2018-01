Van der Heijden en Haps trainen mee bij Feyenoord

De geblesseerde verdedigers Jan-Arie van der Heijden, Ridgeciano Haps en ook Miquel Nelom zijn op de weg terug bij Feyenoord. Het drietal trainde donderdag mee met de groep van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Van der Heijden liep in september tijdens de warming-up van de Champions League-wedstrijd tegen Napoli een scheurtje in zijn kuit op en Haps brak eind november in het uitduel met FC Groningen zijn sleutelbeen. Nelom is herstellende van een bovenbeenblessure.

Op het trainingskamp in Marbella trainen de Rotterdammers voornamelijk besloten. Zaterdag wacht het oefenduel met het Zwitserse FC Luzern.