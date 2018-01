Gesprongen waterleiding in seniorencomplex Krimpen

Negen woningen in een seniorencomplex aan de Rembrandtlaan in Krimpen aan den IJssel zitten donderdag sinds 07:00 uur zonder stroom. Door een gesprongen waterleiding hebben meerdere bewoners water in huis staan.

De liften in het complex zijn uitgeschakeld, er staat water in het trappenhuis en woningcorporatie Qua Wonen is met man en macht bezig het water weg te pompen en alles te repareren.

"We zijn bezig alles op te ruimen en gaan bij iedereen individueel langs om te inventariseren of er behoefte is aan hulp of eventueel tijdelijke vervangende huisvesting", zegt Rob van den Broeke, directeur van Qua Wonen.

De oorzaak is nog niet bekend. "We gaan eerst maar eens de overlast oplossen en de mensen helpen", zegt Van den Broeke.

Burgemeester Martijn Vroom is inmiddels al langs geweest bij het complex.