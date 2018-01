Deel dit artikel:











Tweede man NIDA uit partij gezet Aydin Peksert (l) en Nourdin el Ouali (r)

Aydin Peksert, de tweede man van NIDA Rotterdam, is uit de partij gezet. De partij heeft officieel het vertrouwen in hem opgezegd en hij is geen onderdeel meer van de fractie.

"Uit verschillende verklaringen die tot ons zijn gekomen, waaronder ook geluidsfragmenten, blijkt dat u vertrouwelijke informatie heeft gelekt aan derden (waaronder aan de politiek leider van DENK). Zowel recent, als eerder deze raadsperiode. Dit nadat u herhaaldelijk vanuit het bestuur is verzocht dergelijke contactmomenten, mochten deze zich onverhoopt / ongepland voordoen, te melden bij het bestuur", zegt het partijbestuur in een verklaring . De vertrouwensbreuk is volgens het partijbestuur begonnen toen Peksert eerder deze raadsperiode plannen maakte voor afsplitsing van de partij en zijn eerdere handelen zorgde voor benadeling van NIDA als geheel. Bezwaar

Doordat Peksert nu uit de partij is gezet, mag hij ook niet meer aan de ledenvergaderingen deelnemen. Peksert zelf heeft laten weten het niet eens te zijn met dit besluit. "Hiermee wordt getracht mij de toegang te ontzeggen tot de ledenvergadering, zodat ik geen verhaal kan halen en geen weerwoord kan geven op valse aantijgingen." DENK

Peksert zegt dat het bestuur van NIDA iets te verbergen heeft en volledig in paniek is. Hij noemt het teruglopende ledenaantal en het intrekken van kandidaturen van diverse mensen. Deze week was er onenigheid ontstaan tussen de verschillende partijleden over mogelijke samenwerking met DENK, die ook mee wil doen aan de Rotterdamse verkiezingen. Waar lijsttrekker Nourdin el Ouali er niets voor voelde om samen op te trekken, sloot Peksert dit niet uit. Peksert zou volgens El Ouali gesprekken hebben gevoerd met DENK. Hijzelf ontkent dit. De kandidatenlijst voor de partij wordt komende zondag bekendgemaakt: Peksert stond daar sowieso al niet op. Uitbreiding

Behalve in Rotterdam, gaat de moslimpartij ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. In 2014 deed NIDA voor het eerst mee aan de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen. De partij zit met drie zetels in de raad. NIDA heeft afdelingen opgericht in Amsterdam, Utrecht, Breda, Gouda en Alphen aan den Rijn. Peksert heeft laten weten dat hij als eenmansfractie verder gaat.